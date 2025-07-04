'Русский мир' несет разрушения: в Киеве в результате обстрела РФ поврежден склад книжного издательства 'Наш Формат'. Фото

В результате террористической атаки РФ в Киеве 4 июля был поврежден склад книжного издательства и интернет-магазина "Наш Формат". К сожалению, пострадала часть продукции.

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Об этом сообщили на странице издательства в социальной сети Facebook. Сейчас они вынуждены временно приостановить отправку заказов клиентам.

"Сегодняшняя ночь для всех украинцев была тяжелой. Россияне в очередной раз били по Киеву, в результате чего был поврежден склад книжного издательства и интернет-магазина "Наш Формат", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе издательства, в результате проявления "русского мира" взрывной волной и обломками существенно был разрушен фасад здания. В частности, выбиты все окна, повреждены перекрытия, обвалилась часть стен, есть разрушения внутри помещений склада и кабинета. В результате обстрела и тушения пожара часть книг повреждена.

К счастью, никто не пострадал. В пресс-службе добавили, что они временно приостанавливают отправку заказов. Вся команда вовлечена в процесс восстановления работы.

Сайт и колл-центр интернет-магазина работают, и мы готовы ответить на все вопросы по заказам. Планируем возобновить отправку на следующей неделе. Спасибо всем читателям за понимание. Мы знаем, за что боремся. Мы издаем книги, которые формируют мощь, критическое мышление и достоинство – то, что россия боится больше всего. Поэтому не дождетесь. Мы работаем, мы выстоим, и мы победим", – отметили в издательстве.

Напомним, в Соломенском районе Киева в ночь на 4 июля в результате российской атаки был поврежден пятиэтажный жилой дом. В здании частично обвалилась внешняя стена со второго по третий этаж, есть риск обрушения перекрытия.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия с вечера 3-го и до утра 4 июля массированно атаковала столицу Украины ракетами, ударными и имитационными беспилотниками. В ряде районов Киева зафиксировано падение обломков, вспыхнули пожары, из-за действий врага пострадали 23 мирных жителя.

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