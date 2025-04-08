Разобрано более 190 куб. м. мусор и конструкций: в ГСЧС показали, как проводятся работы на месте прилета в Киеве. Фото
В Оболонском районе Киева продолжаются аварийно-восстановительные работы на месте атаки российской по столице. По состоянию на 12:00, 8 апреля, разобрано более 190 кубических метров строительных конструкций и мусора.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
"В Оболонском районе продолжаются аварийно-восстановительные работы. По состоянию на 12:00 разобрано более 190 кубометров строительных конструкций и мусора", – говорится в сообщении.
На опубликованных ГСЧС фото можно увидеть последствия российской ракетной атаки и работу спасателей на месте происшествия.
Напомним, утром 6 апреля страна-террорист Россия запустила баллистические ракеты по Киевщине: во время воздушной тревоги многочисленные громкие взрывы прогремели в столице и пригороде, над сбиванием целей работала противовоздушная оборона. В результате вражеской атаки возникли пожары в трех районах Киева, один человек погиб и трое пострадали, а в области разрушены здания предприятия, дома.
Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны в ночь на 8 апреля сбили над Украиной девять ударных дронов и обезвредили несколько десятков имитационных БПЛА. В то же время агрессор нанес удар баллистике по Харьковщине.
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