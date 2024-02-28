Работы идут по графику: Кличко сказал, когда возобновят движение на 'синей' ветке метро в Киеве

В Киеве продолжаются работы на закрытом участке синей ветки метро между станциями "Лыбедская" и "Демиевская" – они идут по графику. Движение поездов метрополитена на шести станциях должны быть возобновлены уже летом этого года.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Он добавил, что в период ремонта людям, которые вынуждены делать пересадку, возвращают на транспортную карточку средства за проезд в наземном транспорте.

"Поэтому горожане не переплачивают за проезд, ведь фактически платят только один раз", – сказал городской голова.

Он также опроверг слухи о вероятном закрытии еще 22 станций киевского метро. По словам Кличко, это ложь, которую распространяют, чтобы вызвать возмущение у людей.

"И это опасная тенденция. Потому что, когда врали о якобы закрытых станциях на синей ветке – в то время, как они работали как укрытия, – люди не ходили у них как в укрытия. Речь идет о безопасности людей", – подчеркнул мэр Киева.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Виталий Кличко отмечал, что все специалисты прилагают максимум усилий, чтобы до конца лета участок метрополитена Киева между станциями "Демиевская" – "Лыбедская" заработал в обычном режиме. Согласно предварительным выводам экспертов, авария произошла, в частности, из-за некачественных строительно-монтажных работ по сооружению конструкции тоннеля.

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