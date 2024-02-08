"Прилагают все усилия": Кличко рассказал, когда восстановят аварийный участок тоннеля синей ветки метро

Все специалисты прилагают максимум усилий, чтобы к концу лета участок метрополитена Киева между станциями "Демеевская"–"Лыбидская" заработал в обычном режиме. Согласно предварительным выводам экспертов, авария произошла, в частности, из-за некачественных строительно-монтажных работ по сооружению конструкции тоннеля.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в эфире телеканала "Киев", передает пресс-служба городского головы. Восстановительные работы начнутся сразу же после утверждения соответствующего проекта.

"Мы уже получили предварительные выводы экспертов Научно-исследовательского судебно-экспертного учреждения относительно причины деформации тоннеля на синей ветке метро между станциями "Демеевская" и "Лыбидская". Эксперты говорят об ошибочных проектных решениях и некачественных строительно-монтажных работах по сооружению конструкции тоннеля этого участка. Экспертное исследование продолжается. Окончательные выводы будут даны после разработки котлована и обследования и экспертизы тоннеля извне", – отметил Кличко.

Он напомнил, что этот участок тоннеля проходит в сверхсложных гидрогеологических условиях: почвы очень водонасыщенные, со слоем торфа, мелкого и среднего песка. Мэр добавил, что уже заключены договоры на выполнение проектных и первоочередных восстановительных и подготовительных работ. Для усиления тоннеля установили временные металлические леса длиной 72 метра.

"Огородили строительную площадку. Демонтировали торговые павильоны из легконесущих конструкций. Продолжаются работы по устройству разгрузочной плиты для дальнейшей работы на ней буровой установки и бурения свай. Проектная документация будет предоставлена на экспертизу до 12 февраля. Экспертиза продлится 3-4 недели. Но будут окончательно определены стоимость и уточнены сроки выполнения работ. Сразу после утверждения проекта начнем основные восстановительные строительные работы", – подчеркнул Кличко.

Мэр добавил, что все специалисты прилагают максимум усилий, чтобы к концу лета участок метрополитена между станциями "Демеевская"–"Лыбидская" заработал в обычном режиме.

Как сообщал OBOZ.UA, с 13 декабря между станциями метро Киева "Теремки" и "Демеевская" заработало "челночное" движение поездов. По каждому из двух путей курсирует поезд с интервалом 13 и 17 минут в зависимости от направления движения (по принципу фуникулера или "челноком").

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