Работал даже зимой: история исчезнувшего открытого бассейна у стадиона 'Динамо' в Киеве. Уникальные фото

В 1968 году в Киеве возле стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского построили настоящий бассейн. Он был обустроен на 800 мест и здесь имели возможность как пловцы, так и прыгуны в воду.

Видео дня

Фото и историю опубликовали в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". К сожалению, он не сохранился до наших дней.

"История пропавшего бассейна "Динамо". Он появился на одной из реконструкций стадиона. В 1968 между колоннадой входа и главной ареной был обустроен водоем. И для пловцов, и для прыгунов в воду", – рассказали в сообществе.

Со стороны были трибуны на 800 мест. Интересная картина была зимой – когда вода подогревалась, пловцы были почти оголены, а посетители сидели в теплых куртках. В конце 90-х бассейн был закрыт, а на его месте построили автопаркинг.

Напомним, остров Труханов в наши дни – известное место отдыха жителей Киева, где есть пляжи, в том числе и нудистской. Однако мало кто знает, что принимать солнечные ванны "в чем родила мать" здесь начали еще в 1918 году.

Как сообщал OBOZ.UA, в первой половине 20-го века из Киева в Бровары можно было доехать без пересадок. Для этого существовал специальный бензотрамвай, соединявший центр города столицы и Почтовую площадь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!