Пропал еще 8 декабря: на Киевщине ищут мужчину, который уплыл рыбачить на моторной лодке. Подробности и фото

В Киевской области продолжаются поиски рыбака, который пропал 8 декабря. Мужчина отправился на рыбалку на моторной лодке из поселка Сорокошичи Черниговской области и перестал выходить на связь.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области. Специально для этого привлекли дроны.

Поиски пропавшего рыбака

По словам спасателей, 10 декабря им поступило сообщение об исчезновении мужчины 1976 года рождения, который 8 декабря в 10:15 отправился на рыбалку на металлической моторной лодке из населенного пункта Сорокошичи Черниговской области и перестал выходить на связь.

"По словам жены, лодку видели в русле Днепра на границе Черниговской и Киевской областей, вблизи села Страхолесье Вышгородского района. Сначала к поисковым работам привлекались подразделения ГСЧС Черниговской области, однако положительных результатов это не дало", – добавили в пресс-службе.

В ГСЧС добавили, что 10 декабря поиски продолжили спасатели Киевской области. Была обследована акватория Киевского водохранилища в пределах села Страхолесье и прилегающие острова. Сейчас специалисты с помощью БПЛА обследуют прибрежную линию реки Тетерев.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение июня – августа 2025 года в Украине зафиксировано 350 смертей на водоемах. Среди погибших 35 были несовершеннолетними.

