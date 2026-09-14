Прохладно и без осадков: прогноз погоды по Киевской области на 14 сентября

В Киевской области в понедельник, 14 сентября, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в регионе достигнет максимум +21°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометеорологического центра. Ветер северный, 5-10 м/с.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 14 сентября по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Без осадков. Температура по области днем 16-21°С; в Киеве днем 17-19°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви +17°С… +19°С; Мироновка +15°С… +17°С; Фастов +17°С… +19°С; Яготин +14°С… +16°С; Барышевка +15°С… +17°С; Борисполь +16°С… +18°С и Вышгород +16°С… +18°С.

Отметим, что, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве весь день будет облачно. Осадков не ожидается.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги лета 2026 года в Киеве. В течение трех месяцев было зафиксировано несколько температурных рекордов, но этот период вошел в пятнадцатку самых теплых за всю историю наблюдений.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых тёплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

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