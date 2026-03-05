Состояние моста Патона в Киеве: в КГГА рассказали, можно ли использовать объект
По итогам технического совещания мост Патона в Киеве можно эксплуатировать. Однако установленные ранее ограничения для транспорта, введенные в 2020 году, будут действовать и дальше.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Специалисты постоянно мониторят состояние путепровода.
Что известно
"Мост имени Е. А. Патона через реку Днепр можно и в дальнейшем эксплуатировать. В то же время движение должно осуществляться с обязательным соблюдением ранее установленных ограничений. Это определили на совещании, состоявшемся на базе КП "Киевавтодормост" с участием представителей Украинского института стальных конструкций имени В. М. Шимановского", – отметили в пресс-службе.
В КГГА напомнили, что, в частности, установлены следующие ограничения:
- запрещен въезд транспорта с нагрузкой на ось более 7 тонн;
- максимальная масса единичного транспортного средства – до 17 тонн;
- максимальная масса транспортных средств в колонне – до 10 тонн;
- сохраняется действующая схема организации дорожного движения: с правого берега на левый – 2 полосы, с левого на правый – 3.
Стоит добавить, что весовые ограничения и изменения в организации дорожного движения введены еще в 2020 году для уменьшения нагрузки на несущие конструкции моста. В частности, установили водоналивные барьеры для запрета движения по крайним полосам проезжей части и ограничения проезда тяжеловесного транспорта.
По результатам проведенного в 2025 году технического обследования моста определили его состояние, условия дальнейшей эксплуатации и первоочередные меры для дальнейшего содержания.
Как сообщал OBOZ.UA, городские власти Киева опровергли фейковое сообщение о якобы новых правилах проезда по мосту им. Они не менялись, а горожан призвали доверять официальным источникам, а не сомнительной информации из соцсетей.
