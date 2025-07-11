Продавали фальшивые справки МСЭК об инвалидности: жители Киева организовали масштабную схему для уклонистов. Фото и видео

Сотрудники Нацполиции разоблачили преступную группу, которая, по информации следствия, организовала масштабную схему уклонения от военной службы. Прибыль организаторов от "бизнеса" ежемесячно составляла около миллиона гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, двое жителей Киева организовали масштабную схему изготовления фальшивых медицинских заключений МСЭК об инвалидности близких родственников военнослужащих. Такие подделки позволяли уклоняться от мобилизации или незаконно увольняться со службы, фактически ослабляя обороноспособность страны.

"Справки" изготавливали в арендованной квартире с помощью самодельного оборудования. Стоимость одной такой "услуги" стартовала от 2 тысяч долларов, а прибыль организаторов ежемесячно составляла около миллиона гривен", – уточнили в пресс-службе.

Правоохранители в рамках масштабной спецоперации провели более 50 одновременных обысков в помещениях, автомобилях фигурантов и заказчиков поддельных документов. Во время следственных действий изъяты фальшивые справки, мобильные телефоны и другие доказательства незаконной деятельности.

Сейчас двум организаторам сообщено о подозрении в подделке документов и умышленном препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины. Четырем "клиентам" объявлено подозрение в использовании поддельных документов для незаконного увольнения со службы, еще двум – за уклонение от призыва по мобилизации.

Следователи уже направили в суд ходатайство об избрании организаторам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева правоохранители разоблачили трех мужчин, которые, по информации следствия, организовали схему уклонения от призыва. Свои "услуги" они оценили в 2600 долларов США.

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