'Приватизировал' церковь под Киевом и имущество более чем на 7 млн грн: правоохранители разоблачили митрополита УПЦ МП Паканича. Фото

Сотрудники Нацполиции и СБУ провели обыски у священнослужителя, который, по информации следствия, в Киевской области "приватизировал" церковь и имущество более чем на 7 млн грн. По информации источников OBOZ.UA, в правоохранительных органах говорится о представителе УПЦ МП, митрополите Антонии Паканыче.

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Подозреваемому грозит длительный срок заключения. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины и пресс-службе ГУ СБУ в Киеве и области.

"Правоохранители установили, что настоятель религиозной общины в селе Процев Бориспольского района, в сговоре с родственницей, незаконно завладел культовыми помещениями. Речь идет о здании храма и его хозяйственных помещениях площадью почти 500 квадратных метров", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что архимандрит, используя свое служебное положение, внес в официальный документ заведомо ложные сведения о решении собрания общества по передаче церковного имущества. В дальнейшем он предоставил этот документ церковному руководству и получил благословение на отчуждение помещений.

Впоследствии поддельный протокол вместе с другими документами был подан частному нотариусу. На его основании был заключен договор пожертвования имущества в пользу сестры настоятеля. Таким образом, злоумышленники незаконно "приватизировали" культовые постройки общины на сумму более 7 миллионов гривен.

Правоохранители сообщили настоятелю о подозрении по фактам растраты имущества в особо крупных размерах и служебном подлоге. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

В правоохранительных органах не называют имя подозреваемого, однако, из собственных источников нам стало известно, что речь идет об управляющем делами Киевской митрополии УПЦ МП митрополите Антонии Паканыче.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области правоохранители задержали клирика УПЦ МП, который согласился шпионить для ФСБ РФ. В обмен на предоставление информации предателю обещали "эвакуировать" его семью в Россию.

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