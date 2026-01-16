Присвоили 9 квартир в Киеве и области: будут судить группу 'волонтеров'. Подробности и фото

В Киеве будут судить злоумышленников, причастных к мошенничеству с объектами недвижимости. Они, выдавая себя за волонтеров, присвоили 9 квартир в столице и Киевской области на сумму около 14 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По словам правоохранителей, они разоблачили преступную группу, которая незаконно присваивала квартиры киевлян. Организатором схемы был 48-летний житель столицы, который привлек еще пятерых сообщников, среди которых три женщины и двое мужчин в возрасте 37 – 53 года.

Злоумышленники подыскивали лиц из социально незащищенных слоев населения, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах и имели в собственности недвижимость в Киеве. Чтобы войти к ним в доверие, дельцы представлялись волонтерами, бесплатно приносили им продукты и другие необходимые вещи, создавая иллюзию заботы и поддержки.

"В дальнейшем злоумышленники предлагали "помощь" в продаже квартир – якобы для дальнейшего приобретения другого жилья меньшего по площади, чтобы заработать средства для нужд потерпевших. На самом деле эти обещания были частью мошеннической схемы. Воспользовавшись доверием владельцев недвижимости, дельцы обманом завладевали правоустанавливающими документами на их квартиры и организовывали переоформление права собственности на подставных лиц или на себя, в то время как настоящие владельцы оставались под открытым небом", – отметили в пресс-службе.

В общем злоумышленники незаконно присвоили девять квартир на территории Киева и Киевской области на общую сумму около 14 миллионов гривен. Кроме того, они пытались присвоить еще пять квартир в столице, однако правоохранители помешали их преступным намерениям.

Следствие по этим фактам завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу дела. На квартиры, которыми незаконно завладели злоумышленники, по ходатайству следователей сейчас наложен арест.

