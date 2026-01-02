В Киеве 'сотрудник СБУ' забрал у пенсионерки на 'проверку' более 1,4 млн грн. Подробности дела и фото

В Киеве правоохранители разоблачили и задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к мошенничеству. Злоумышленник, представившись работником СБУ, забрал более 1,4 млн грн у 74-летней женщины, якобы с целью проверки их на связь со страной-агрессором.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно

По словам правоохранителей, к ним обратилась 74-летняя жительница Дарницкого района и сообщила, что несколько дней назад неизвестный мужчина забрал все ее средства. Было установлено, что на мобильный телефон женщины позвонил неизвестный, который представился сотрудником СБУ.

"Злоумышленник убедил киевлянку, что ее номер якобы отображается на территории страны-агрессора, поэтому все средства, которые хранятся у нее дома, нужно "проверить" на причастность к незаконной деятельности", – уточнили в пресс-службе.

В результате пенсионерка согласилась на условия мошенника и передала мужчине, который прибыл на заранее оговоренную встречу, все свои сбережения – более 21 тысяч долларов, почти 5 тысяч евро и около 285 тысяч гривен. В общем средства на сумму более 1,4 млн грн.

Оперативники установили и разыскали так называемого курьера. Им оказался 31-летний местный житель, который не имеет никакого отношения к правоохранительным органам. По данному факту начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении. Полицейские устанавливают других участников мошеннической схемы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители разоблачили мужчину, который, по информации следствия, причастен к мошенничеству. Злоумышленник обманул волонтера на 30 тысяч долларов США под предлогом поставки дронов для ВСУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!