Приехал ради киевских трамваев: транспорт и столица в 1985 году на фотографиях иностранца

В октябре 1895 года Киев посетил фотограф Гордон Стюарт для того, чтобы сделать серию снимков городских трамваев. Благодаря иностранцу мы можем увидеть не только общественный транспорт, но и столицу Украины.

Архивные фотографии были опубликованы в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". Можно рассмотреть знакомые локации города, какими они были 40 лет назад.

Взгляд в прошлое

"Серия фото Гордона Стюарта с киевскими трамваями. 1985 год", – говорится в сообщении.

Фотографии иностранца – можно назвать историческими, потому что части маршрутов городского трамвая, которые он снимал, к сожалению уже не существует. Это "Подольская серия" фото, где можно увидеть электротранспорт на Почтовой и Контрактовой площадях – линии вели с правого на левый берег города.

Однако до наших дней, к счастью, сохранилась колея, ведущая с Оболони на Подол – речь идет о трамвайном маршруте №11, который можно увидеть на нескольких из снимков.

Немного истории столицы

Прогулки по вечернему Киеву были, есть и останутся самым любимым видом досуга не только для жителей, но и гостей города. Благодаря работам фотографов-профессионалов мы можем ощутить атмосферу столицы Украины, какой она была в 1970-80-х годах.

В 1852 году Киев посетил британец Роджер Фентон. Именно фотограф-новатор сделал серию снимков, на которых впервые запечатлены пейзажи столицы Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1972 году на Контрактовой площади велись активные работы по строительству синей ветки столичного метрополитена. Однако однажды специалисты на глубине наткнулись на остатки улицы и домов времен Киевской Руси.

