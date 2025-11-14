Приехал на вызов после обстрела: в Киеве спасатель тушил собственную квартиру. Подробности и видео

В Киеве сотрудник ГСЧС тушил пожар в собственной квартире, который возник в результате террористической атаки РФ в ночь на 14 ноября. Семья спасателя успела выбежать из жилья.

Видео дня

Об этом сообщила местная жительница, рассказ которой был опубликован в соцсетях. На месте продолжают работать все экстренные службы.

Приехал тушить собственную квартиру

"На шестом (этаже. – Ред.) жила семья. Кстати, сын – спасатель. Его как раз за полчаса (до прилета. – Ред.) вызвали. Он тушил – свою же квартиру, но она выгорела. Люди выбегали из квартиры просто раздетые – детей схватили и выбегали", – рассказала одна из соседок.

Сейчас на месте продолжаются спасательно-поисковые работы.

Террористическая атака

Страна-агрессор Россия ночью 14 ноября снова массированно атаковала с воздуха Киев. В результате ночной атаки зафиксировано попадание БпЛА в жилые и административные здания, пожары возникли в Дарницком, Шевченковском и Подольском районах, есть десятки раненых.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист РФ в ночь на 14 ноября нанесла комбинированный удар ракетами и "Шахедами" по Киеву. В результате обстрела, в частности, в Деснянском районе дрон-камикадзе попал в многоэтажный жилой дом – есть пострадавшие и погибшие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!