Предложил пенсионерке донести сумку и ограбил ее: в Киеве будут судить 19-летнего рецидивиста. Фото

В Киеве будут судить 19-летнего парня, обвиняемого в грабеже. По информации следствия, он предложил пенсионерке донести сумку до дома, а вместо этого ограбил ее.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

"Событие произошло весной этого года в Святошинском районе столицы. В полицию поступило сообщение от женщины о том, что неизвестный молодой человек отобрал у нее телефон. На месте происшествия во время общения с потерпевшей правоохранители выяснили, что нарушитель на улице подошел к 75-летней потерпевшей и предложил помочь донести сумки домой. Однако в дальнейшем, увидев в сумке мобильный телефон, злоумышленник его выхватил и скрылся", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские получили описание злоумышленника, отследили его маршрут движения и вскоре задержали – нападавшим оказался 19-летний ранее судимый уроженец Киевской области. Следствие по факту грабежа, совершенного в условиях военного положения, завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который, по информации следствия, ограбил водителя маршрутки и пытался скрыться. Водители автобусов, ожидавших выезда на маршрут, остановили злоумышленника и передали его оперативникам.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить мужчину, совершившего дерзкое ограбление финучреждения. Злоумышленник ворвался в помещение, избил сотрудника и забрал все деньги.

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