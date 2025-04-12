Повреждены дома: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевскую область. Подробности и фото

В ночь на 12 апреля страна-террорист РФ в очередной раз атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, в результате падения обломков сбитых объектов, в частности, повреждены частные дома.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Ночью враг атаковал Киевщину с помощью БПЛА. В области работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. Пострадавших у населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено", – говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки в Бориспольском районе повреждены 9 частных домов, хозяйственные постройки и два автомобиля. В зданиях выбиты окна, иссечены фасады и кровли. Один из домов частично разрушен. В Бучанском районе повреждены складские помещения.

Оперативные службы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 12 апреля Россия атаковала Киев "Шахедами". В столице работали силы ПВО, загорелись пожары в Святошинском и Дарницком районах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!