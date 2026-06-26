Киев окутал смог, в воздухе чувствуется запах гари: названа причина. Фото и видео

В пятницу, 26 июня, несколько районов Киева накрыл смог. В воздухе чувствуется запах гари, а видимость на улицах снизилась.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Жителям города лучше воздержаться от прогулок в это время.

Что известно

"Киев накрыл густой смог. Жители разных районов жалуются на запах гари и плохую видимость. Если вы чувствуете резкий запах, лучше закрыть окна и по возможности ограничить пребывание на улице", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях фото и видео видно, что цвет воздуха стал серым.

В ГСЧС столицы и Киевской области нам сообщили, что по состоянию на 14:00 чрезвычайных происшествий, которые могли бы повлиять на атмосферные явления, не зафиксировано.

Как сообщили в пресс-службе КГГА, смог над городом образовался в результате пожаров, возникших после российской террористической атаки. В то же время, по состоянию на утро 27 декабря уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве низкий.

"Ощутимый запах горелого может возникать даже тогда, когда референтные станции мониторинга показывают, что уровень загрязнения воздуха по основным показателям (твердые частицы, диоксид серы, оксиды азота и т.п.) остается низким. После взрывов запах дыма часто ощущается недалеко от мест попадания или там, куда его приносит ветер", - отметили в пресс-службе.

Также ветер может поднимать вредные вещества над землей или рассеивать их, поэтому станции мониторинга иногда показывают менее интенсивное загрязнение, чем человек.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025–2026 годов в Киеве. Последние два месяца этой зимы были холоднее нормы, а количество осадков за эту календарную зиму составило 112 мм, что соответствует 91% климатической нормы.

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