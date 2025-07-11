Политическое давление на власть Киева усиливается: Виталий Кличко отреагировал на объявление подозрений Кандибору и Бондаренко

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на вручение подозрений сразу Руслану Кандибору и Владимиру Бондаренко. По его словам, это свидетельствует об усилении политического давления на городскую власть.

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Об этом Киевский городской голова написал в своем Telegram-канале. Только с начала этого года правоохранители начали почти 80 уголовных производств против должностных лиц КГГА.

"Абсурд и театральщина продолжаются. В один день (10 июля) правоохранители вручили подозрения сразу двум представителям столичной власти. Директору Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслану Кандибору и бывшему секретарю Киевсовета, депутату горсовета Владимиру Бондаренко. Это свидетельствует о том, что политическое давление на городскую власть усиливается. Делается все, чтобы уничтожать репутацию власти столицы и дестабилизировать жизнеобеспечение Киева", – написал Кличко.

Мэр подчеркнул, что обвинения Кандибора в якобы служебной халатности 1 абсолютно манипулятивны, а само дело "с самого начала шилось белыми нитками".

Он напомнил, что результаты экспертизы, которые получила городская власть, и которые передавала правоохранителям, подтверждают, что были допущены ошибки и грубые нарушения при строительстве участка тоннеля между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская" (2008-2010 годы). В то время Руслан Кандибор не имел отношения к строительству метро, и не работал в столичной администрации.

Также ученые подчеркнули, что именно проектная документация содержит некачественные проектные решения. А во время строительства некачественно построили конструкцию тоннеля этого участка.

В то же время эксперты подтвердили, что все необходимые регламентные работы по содержанию и эксплуатации перегонного тоннеля выполнялись в полном объеме. Когда очередное обследование показало, что техническое состояние тоннеля ухудшается и дальнейшая эксплуатация – опасна, движение поездов на участке синей ветки метро между станциями "Теремки" – "Демеевская" сразу остановили.

Кличко подчеркнул, что столичная власть в экстренном порядке, на время ремонтных работ, организовала дублирующее движение наземного транспорта: автобусов и троллейбусов.

"Городская власть настаивала на беспристрастном расследовании. Как видим, напрасно. Отмечу, что масштабные восстановительные работы начали сразу и продолжались они на объекте круглосуточно. 4 И на подземной части, и на наземной", – добавил глава КГГА.

Кроме того, мэр прокомментировал объявление о подозрении Владимиру Бондаренко. Экс-секретарь Киевского городского совета, по мнению следствия якобы незаконно выплачивал заработную плату своему коллеге, депутату от Европейской Солидарности и управляющему делами горсовета Игорю Хацевичу. А также якобы способствовал ему в уклонении от военной службы. Кличко уточнил – следствие знает, что последний вернул в бюджет средства, полученные от Киевсовета и не получал деньги по месту несения службы.

"Подозрение полностью необоснованно. Потому что, получается, что инкриминируют Бондаренко выполнение непосредственных функциональных обязанностей: подписание распоряжений, писем, сведений, платежных документов. И Владимир Бондаренко, и Руслан Кандибор будут доказывать в суде свою правовую позицию", – подчеркнул мэр.

Кличко напомнил, что с 2019 по конец весны 2025 года правоохранительные органы начали более 1500 уголовных производств в отношении сотрудников КГГА и структурных подразделений. Из них за 2025 год уже почти 80. С 2019 года в администрации провели более 1200 обысков (и продолжают это делать, во многих подразделениях по кругу), изъяли тонны документов, вручили более 300 подозрений.

В то же время общее количество обвинительных приговоров, вступивших в законную силу, по его информации, составляет – 4. Правоохранители проводят обыски на работе, дома, в автомобилях и у родных чиновников. И все это широко освещают в СМИ, "звучат громкие обвинения, людей определяют виновными без решения суда". В следственных действиях задействованы все силовые структуры Украины 7 обще государственные, городские и правоохранители из других областей. Эта деятельность превратилась в репрессивную, без преувеличения. Он добавил, что такая ситуация не только в Киеве.

"Просто о столице трубят, потому что как кость в горле и к рукам никак убрать не могут! И все это происходит во время войны! Потому что у некоторых цель – не защита и сохранение страны, а "победа" в Киеве. У меня еще вопрос: если такой караул в столице, как это пытаются лживо подать, как же Киев жил и развивался с 2014 года до "эры Слуг народа" (до 2019-го)? И, подчеркну, продолжает жить и работать, несмотря на все попытки уничтожить систему управления городом, попытки сброса "парашютистов" (новых "управленцев"), которые ежедневно изобретают велосипед и делятся "гениальными открытиями" в постах в соцсетях. За все незаконные действия все равно, рано или поздно, придется отвечать – и их исполнителям, и режиссерам", – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник назвал ложной распространенную в сети информацию о том, что в день траура по погибшим в столице он был на праздновании дня рождения. Чиновник назвал распространенное видео атакой на городскую власть.

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