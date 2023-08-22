Показатели близки к довоенным годам: Кличко рассказал, сколько детей пойдет в первый класс в Киеве

1 сентября все 420 школ Киева приступят к работе. Абсолютное большинство из них – в очном формате.

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Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил, выступая на состоявшейся в Киеве августовской конференции педагогов. "Именно благодаря нашей с вами работе и усилиям образовательный процесс в Киеве не останавливался. И это в условиях, когда за время широкомасштабной войны российский агрессор повредил в столице 104 учебных заведения. 83 из них уже восстановили, в остальных продолжаются ремонтные работы", – отметил мэр Киева.

По его словам, в этом году в столичные школы пойдут около 25 тыс. первоклассников, что близко к показателям довоенных лет.

"Я считаю, это – проявление доверия к нам с вами. И стремление родителей, чтобы их дети жили и учились в Украине, в Киеве… Кроме того, работникам столичных учебных заведений сохранена выплата надбавки за престижность труда – от 5% до 30%, а также стимулирующая надбавка за сложность и напряженность работы – в пределах, установленных действующим законодательством, – 50% оклада руководителям, 20% педагогическим и другим работникам образовательных учреждений", – подчеркнул Кличко.

Мэр Киева поблагодарил педагогов за их работу. И за результаты, которыми столица гордится, – 762 выпускника получили максимальные 200 баллов по итогам национального мультипредметного тестирования.

"Впереди у нас еще много вызовов и испытаний, мы все это понимаем. Но главное – достойно и профессионально выполнять свою работу, общими усилиями помогать всем, кто в этом нуждается. Верить в себя и в свою страну. Вместе мы все преодолеем! И победим! Слава Украине!" – подчеркнул Кличко.

Также мэр Киева вручил лучшим педагогам столицы отличия Министерства обороны Украины и киевского городского головы.