Подол и Днепр: в сети опубликовали уникальную панораму Киева 1960-х годов. Фото

Историю Киева невозможно представить без Днепра и Подола. В 1960-х годах неизвестный фотолюбитель сделал уникальное панорамное фото, на котором можно рассмотреть красоту столицы Украины.

Видео дня

Снимок опубликовали на странице сообщества "Киев, живая история" в социальной сети Facebook. В наши дни эта локация выглядит иначе.

"Киев, река Днепр. 1960-е годы", – говорится в сообщении.

На опубликованном снимке можно увидеть, как раньше выглядели утесы над Днепром, рассмотреть Почтовую площадь и Труханов остров.

Напомним, на официальных снимках советских времен Киев – зеленый город, с прекрасной архитектурой и улыбающимися жителями. Однако, благодаря работам украинского фотографа Александра Ранчукова мы можем увидеть другую столицу и ее жителей, какими они были в 1970-1980-х годах.

Старые фото дают нам невероятную возможность заглянуть в историю Киева и увидеть его с разных ракурсов. Например, как в 1911-м году на рынке торговали уличной едой.

Как сообщал OBOZ.UA, Труханов остров в наши дни - известное место отдыха жителей Киева, где есть пляжи, в том числе и нудистский. Однако мало кто знает, что принимать солнечные ванны "в чем мать родила" здесь начали еще в 1918 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!