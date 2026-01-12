Под сирены скорых: в Киеве попрощались с медиком Сергеем Смоляком, который погиб во время атаки РФ. Фото и видео

В Киеве в понедельник, 12 января, попрощались с медиком Сергеем Смоляком. Он погиб во время повторного удара РФ по многоэтажному дому в Дарницком районе.

Видео дня

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. Вечная память жертве российского террора.

Что известно

Так, в Михайловском соборе Киева прошла церемония отпевания и прощания с медиком Сергеем Смоляком. Он погиб в ночь с 8 на 9 января во время повторного дронового удара РФ по многоэтажному дому в Дарницком районе.

Провести медицинского работника в последний путь и отдать ему дань уважения пришли родные, коллеги и неравнодушные жители столицы.

Как рассказали в пресс-службе Каховской ГТГ, Сергей – местный уроженец, который более 25 лет работал старшим фельдшером скорой помощи в родном городе.

"За годы службы он спас не одну жизнь. Уже в Киеве Сергей продолжил делать то, что умел лучше всего, – помогать людям, не думая об опасности для себя. Он был не только преданным своему делу медиком, но и любящим мужем, отцом и дедушкой. Каховская громада выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам Сергея Смоляка", – добавили в пресс-службе.

Провожали медика в последний путь под сирены автомобилей скорой помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, поздно вечером 8 января Российская Федерация начала массированную атаку Киева и Киевской области. В ночь на 9 января появилась информация, что в столице есть погибшие и пострадавшие, последствия вражеских ударов зафиксировали в нескольких районах города.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!