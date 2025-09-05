Под Киевом в результате столкновения с легковушкой загорелся мотоцикл: есть погибший. Подробности и фото

Вблизи Борисполя Киевской области в результате столкновения с легковушкой загорелся мотоцикл. К сожалению, от полученных травм на месте ДТП погиб водитель двухколесного транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Обстоятельства смертельной аварии установят правоохранители.

Что известно

Как рассказали правоохранители, дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге вблизи города Борисполь Киевской области.

"Полицейские предварительно установили, что 59-летний водитель мотоцикла на нерегулируемом перекрестке не выполнил требование дорожного знака "Уступить дорогу". В результате чего он допустил столкновение с автомобилем Ford, под управлением 65-летнего мужчины, который двигался по главной дороге", – уточнили в пресс-службе.

В результате столкновения мотоцикл загорелся, а его водитель, к сожалению, от полученных травм погиб на месте ДТП. Пожар потушили спасатели ГСЧС.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Ситуация с аварийностью

В Белой Церкви Киевской области водитель Mercedes-Benz столкнулась с 14-летним мотоциклистом. К сожалению, от полученных травм подросток погиб на месте ДТП.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белоцерковском районе Киевской области произошла авария с участием грузовика и двух легковых авто. В результате ДТП погибли два человека, одного пострадавшего из искореженной машины деблокировали спасатели.

