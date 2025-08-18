Под Киевом пьяный водитель сбил насмерть женщину, которая была в кресле колесном. Подробности ДТП и фото

В Броварском районе Киевской области пьяный водитель легковушки сбил женщину, которая находилась в кресле колесном. От полученных травм потерпевшая скончалась в больнице.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Обстоятельства аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, авария случилась на одной из улиц в поселке Великая Дымерка Киевской области. Предварительно было установлено, что 50-летний водитель автомобиля ВАЗ наехал на женщину, которая находилась в кресле колесном на обочине дороги недалеко от своего дома.

"В результате ДТП жительница области получила телесные повреждения и была госпитализирована. К сожалению, от полученных травм женщина скончалась в больнице", – добавили в полиции.

Водителя легковушки задержали – согласно результату медосвидетельствования в его крови было обнаружено 2,1 промилле алкоголя.

По факту смертельной аварии, совершенной в состоянии опьянения (часть 3 статьи 286-1 УКУ), открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет.

Ситуация с аварийностью

