Под Киевом пьяная водительница сбила пенсионерку, а затем врезалась в супермаркет. Фото и подробности

В Вышгородском районе Киевской области водительница легкового автомобиля возле супермаркета сбила пенсионерку, а затем врезалась в сам магазин. Как выяснилось, нарушительница села за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Злоумышленницу задержали, обстоятельства аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, ДТП с пострадавшей произошло на днях в селе Хотяновка Киевской области.

По предварительным данным полиции, 48-летняя водитель Smart сбила 81-летнюю женщину, которая находилась возле здания супермаркета, а затем легковой автомобиль врезался в фасад магазина. В результате ДТП пенсионерка получила телесные повреждения и была госпитализирована.

"В ходе проверки с помощью прибора Драгер у водителя транспортного средства было зафиксировано 2,20 промилле алкоголя (это эквивалентно бутылке 0,5 водки, или 2,5 литрам крепкого пива или 0,7 вина. – Ред.)", – уточнили в пресс-службе.

По факту ДТП с пострадавшей, совершенного в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование.

Как писал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении водителю BMW, который в Дарницком районе в нетрезвом состоянии сбил двух велосипедистов. В результате ДТП 17-летний парень погиб, а его отец с травмами был госпитализирован.

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