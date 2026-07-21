Под Киевом пьяная водительница сбила пенсионерку, а затем врезалась в супермаркет. Фото и подробности
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В Вышгородском районе Киевской области водительница легкового автомобиля возле супермаркета сбила пенсионерку, а затем врезалась в сам магазин. Как выяснилось, нарушительница села за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Злоумышленницу задержали, обстоятельства аварии установят следователи.
Что известно
По словам правоохранителей, ДТП с пострадавшей произошло на днях в селе Хотяновка Киевской области.
По предварительным данным полиции, 48-летняя водитель Smart сбила 81-летнюю женщину, которая находилась возле здания супермаркета, а затем легковой автомобиль врезался в фасад магазина. В результате ДТП пенсионерка получила телесные повреждения и была госпитализирована.
"В ходе проверки с помощью прибора Драгер у водителя транспортного средства было зафиксировано 2,20 промилле алкоголя (это эквивалентно бутылке 0,5 водки, или 2,5 литрам крепкого пива или 0,7 вина. – Ред.)", – уточнили в пресс-службе.
По факту ДТП с пострадавшей, совершенного в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование.
Как писал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении водителю BMW, который в Дарницком районе в нетрезвом состоянии сбил двух велосипедистов. В результате ДТП 17-летний парень погиб, а его отец с травмами был госпитализирован.
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