Под Киевом патрульные устроили погоню за пьяным водителем элитного внедорожника. Фото и подробности

В селе Софиевская Борщаговка патрульные устроили погоню за элитным внедорожником, который во время комендантского часа ездил с нарушением ПДД. Когда беглеца догнали, оказалось, что у водителя были признаки опьянения.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевщины. Нарушителю выписали штраф и отстранили от управления.

"К примеру, в начале этих суток на улице Радужной в Софиевской Борщаговке мы заметили автомобиль Range Rover, водитель которого двигался во время действия комендантского часа с нарушением ПДД. Заметив служебный автомобиль, водитель попытался скрыться. Однако, обследовав близлежащую территорию, неподалеку мы обнаружили это транспортное средство. За рулем находился 25-летний мужчина", – рассказали в пресс-службе.

В ходе общения с водителем полицейские заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Но от медицинского освидетельствования мужчина отказался. Его отстранили от управления машиной и составили соответствующие административные материалы.

Согласно части 1 статьи 130 КУоАП ему грозит штраф в размере 17 тысяч гривен с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год. Окончательное решение примет суд.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве патрульные остановили водителя, который дрифтовал на дороге среди машин, а затем пытался скрыться от правоохранителей. Как оказалось, у водителя были признаки наркотического опьянения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!