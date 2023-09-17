Под Киевом на недавно отремонтированной дороге образовался провал. Видео

В Софиевской Борщаговке Киевской области местные власти отремонтировали одну из дорог населенного пункта. Однако новое асфальтовое покрытие даже не продержалось и несколько недель.

Соответствующее видео опубликовал главный редактор сайта "Телеграф" Ярослав Жаренов на своей странице в соцсети Facebook. На улице образовалась яма, в которую легко может поместиться нога взрослого мужчины (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Видео дня

"Село Софиевская Борщаговка, улица Кучанская. Кусок дороги новый, который был недавно проложен – и вот какой сюрприз нас ожидает", – рассказывает автор ролика.

На відеозаписи можно увидеть, что житель населенного пункта показывает последствия "ремонта" дороги. Через несколько недель после проведения робот здесь образовался провал, в который легко может поместиться нога взрослого мужчины в сапоге. По словам Жаренова, с улицы даже еще не успели убрать технику.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области в почти 40-градусную жару дорожники принялись ремонтировать единую трассу на Измаил и Рени. Это привело к возникновению километровых пробок, в которых люди проводят под палящим солнцем по несколько часов.

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