newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС
img

Под Киевом на недавно отремонтированной дороге образовался провал. Видео

Олег Тимченко
Жизнь столицы
2 минуты
1,9 т.
Дорогу отремонтировали несколько недель назад

В Софиевской Борщаговке Киевской области местные власти отремонтировали одну из дорог населенного пункта. Однако новое асфальтовое покрытие даже не продержалось и несколько недель.

Соответствующее видео опубликовал главный редактор сайта "Телеграф" Ярослав Жаренов на своей странице в соцсети Facebook. На улице образовалась яма, в которую легко может поместиться нога взрослого мужчины (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Под Киевом на недавно отремонтированной дороге образовался провал. Видео
Видео дня

"Село Софиевская Борщаговка, улица Кучанская. Кусок дороги новый, который был недавно проложен – и вот какой сюрприз нас ожидает", – рассказывает автор ролика.

Под Киевом на недавно отремонтированной дороге образовался провал. Видео
Под Киевом на недавно отремонтированной дороге образовался провал. Видео

На відеозаписи можно увидеть, что житель населенного пункта показывает последствия "ремонта" дороги. Через несколько недель после проведения робот здесь образовался провал, в который легко может поместиться нога взрослого мужчины в сапоге. По словам Жаренова, с улицы даже еще не успели убрать технику.

Под Киевом на недавно отремонтированной дороге образовался провал. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области в почти 40-градусную жару дорожники принялись ремонтировать единую трассу на Измаил и Рени. Это привело к возникновению километровых пробок, в которых люди проводят под палящим солнцем по несколько часов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!