Автомобили стояли в пробке в 40-градусную жару: на трассе на Измаил возник коллапс из-за ремонтных работ. Видео

В Одесской области в почти 40 градусную жару дорожники принялись ремонтировать единственную трассу на Измаил и Рени. Там идет ямочный ремонт дорожного покрытия.

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Это привело к возникновению километровых пробок, в которых люди проводят под палящим солнцем по несколько часов. Об этом пишет паблик "Измаил настоящий".

"На трассе "Одесса-Рени", возле села Маяки, возникла километровая пробка. Как сообщают очевидцы, проезд транспорта осложнен из-за проведения ремонтных работ на этом участке дороги", – говорится в сообщении.

При этом, как свидетельствует видео, снятое нашими читателями, причиной транспортного коллапса стал ямочный ремонт. Визуально состояние трассы "Одесса – Рени" не столь критично, чтобы ради проведения ямочного ремонта нужно было заставлять водителей изнемогать в пробках в невыносимую жару. Особенно учитывая, что эта трасса безальтернативна для тех, кому нужно добраться до Измаила или Рени.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал, где в столице идет ремонт дорог. В рамках капитальных и текущих ремонтов дорожники обновляют наиболее проблемные по состоянию объекты и те, ремонт которых начали раньше.

По словам Кличко, ремонтные работы, местами создавшие неудобства для киевлян и гостей города, должны быть завершены до конца года.