Под Киевом легковушка сбила насмерть пешехода. Подробности ДТП и фото

Вблизи села Вита Почтовая Киевской области легковушка Skoda Oktavia сбила мужчину. К сожалению, от полученных травм пешеход погиб на месте происшествия.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства смертельной аварии установят следователи.

"ДТП произошло 12 мая в 23:20 вблизи села Вита Почтовая. Правоохранители предварительно установили, что 34-летний водитель автомобиля Skoda Oktavia, двигаясь по автодороге Киев-Одесса совершил наезд на пешехода, который перебегал дорогу в неустановленном месте", – рассказали в пресс-службе.

К сожалению, от полученных травм 33-летний мужчина погиб на месте происшествия. По факту ДТП, повлекшего смертельные последствия (часть 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины) открыто уголовное производство.

Напомним, в Фастовском районе Киевской области произошла авария с участием двух легковушек. В результате ДТП в одной из машин зажало пожилую женщину – чтобы деблокировать ее, на место вызвали спасателей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварском районе Киевской области грузовик протаранил автомобиль ВАЗ. В результате ДТП водитель легковушки с травмами госпитализировали в больницу.

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