По заказу врага пытался поджечь отделение банка: в Киеве с поличным задержали юношу. Фото

В Киеве задержан 19-летний парень, который, по информации следствия, пытался поджечь отделение банка. Злоумышленник действовал по заказу российских спецслужб, пообещавших ему за это вознаграждение.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, во время патрулирования территории Днепровского района в комендантский час наряд патрульной полиции возле отделения банка заметил мужчину. Он пытался поджечь финучреждение, но заметив инспекторов принялся бежать.

"Правоохранители догнали беглеца и обнаружили подготовленные бутылки с горючим веществом рядом. Злоумышленником оказался 19-летний местный житель. Как выяснилось, задачу поджечь финучреждение он получил от кураторов из российских спецслужб, обещавших ему за это заплатить 1500 долларов. Конечно, средства он так и не получил", – добавили в пресс-службе.

По этому факту возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Тернопольской области российские спецслужбы пытались завербовать шестиклассника для диверсионной деятельности. Ребенку предлагали заработать "скорые деньги" за поджог разных объектов, однако юный украинец не соблазнился такой "подработкой".

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