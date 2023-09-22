По легенде высотность здания ограничили из-за Киево-Печерской лавры: история уникальной гостиницы "Салют" в Киеве. Фото

В центре Киева в 1984 году построили футуристическую с виду гостиницу "Салют", которая стала одной из визиток столицы. Однако, согласно городской легенде, высотность этого объекта была сильно уменьшена из-за одного старинного правила, связанного с Киево-Печерской лаврой.

Уникальные фото і история были опубликованы в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. К счастью, здание сохранилось до наших дней и его можно увидеть на улице Ивана Мазепы, 11-б.

"Отель "Салют" был построен в 1984 году на площади Славы по проекту архитектора Авраама Милецкого. Отель расположен недалеко от Киево-Печерской лавры, что одно время вызвало возмущение у защитников сохранения исторических панорам. Конструктивная идея проста: круглое центральное ядро с коммуникациями, на которое навешаны шесть этажей. Наверху под "кепкой" должен расположиться летний ресторан с прекрасным видом на Днепр", – рассказали авторы проекта.

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Круглый объект с пятью жилыми этажами, цоколем и техническими этажами – здание нависает консолью над площадью. Ее центральное ядро идет в двухэтажный стилобат, который продолжается вглубь участка в сторону Днепра. Отель вместе с шестидесятническим функционалистическим Киевским дворцом детей и юношества формирует интересный ансамбль площади Славы.

Городская легенда рассказывает, что высотность отеля стала жертвой правила, что никакое здание в окрестностях Лавры не должно быть выше ее колокольни.

"Однако на самом деле гостиница стала втрое ниже из-за споров между участниками авторского коллектива. Первоначальный проект имел 18 этажей, и это не считая завершающего объема в треть высоты здания", – уточнили авторы сообщества.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева, в одном из дворов, возвышается обычный, на первый взгляд, холм. Однако старожилы рассказывают, что когда-то здесь было древнее кладбище, и после его уничтожения этот квартал получил название "На гробах", а рядом происходит много ДТП.

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