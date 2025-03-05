Планировали открыть в 2000-м: станция-'призрак' Киевского метро 'Герцена'. Уникальные фото и история

Как известно, в метро Киева есть несколько так называемых станций-"призраков". Одной из них – "Герцена" в Шевченковском районе – она должна была стать красивой, но крест на ее строительстве поставил столичный мотоциклетный завод.

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Снимки и историю опубликовали на странице сообщества "Киев, живая история" в соцсети Facebook. Заметить ее в тоннеле можно, когда поезда проезжают между "Дорогожичами" и "Лукьяновской".

"Станция "Герцена" – одна из трех так называемых "призрачных" станций Киевского метрополитена. Она должна появиться на Сырецко-Печерской (зеленой) линии еще в 1990-х годах, хотя ее проектирование началось еще в 1970-х. Были даже созданы конкретные планы по ее оформлению", – рассказали в сообществе.

Предполагалось, что "Герцена" станет станцией пилонного типа и откроется одновременно с "Дорогожичами", заработавшей в 2000 году. Учитывая значительное расстояние между соседними станциями и высокий пассажиропоток в этом районе, станция могла бы стать важным транспортным узлом. Однако впоследствии было решено ограничиться открытием "Дорогожичей", а "Герцена" осталась техническим объектом.

Стоит добавить, что в отличие от других киевских станций-"призраков" – "Львовские ворота" и "Телочки", строительство "Герцена" остановили еще на начальном этапе.

То есть, специалисты успели прокопать выходящую на улицу вентиляционную шахту, установить металлическую платформу в тоннеле и построить несколько технических узлов.

К сожалению, это все – ни вестибюля, ни станционного зала так и не появилось. В перспективе она была достаточно хороша. Но из-за упадка находящегося неподалеку мотоциклетного завода – ее строительство стало невыгодным.

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