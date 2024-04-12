Особый "цветочек": в Киевском зоопарке в летний вольер переселят бегемотика Лили. Фото и видео

В Киевском зоопарке начался период цветения. Однако среди этого разнообразия с субботы, 13 апреля, можно будет увидеть особый "цветочек" заведения – бегемотика Лили.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевзоо. Познакомиться со всеми жителями заведения можно каждый день.

"Апрельский зоопарк наполнен красочным цветением и волшебным ароматом трав, кустов и деревьев. Вы встретите невероятные магнолии, яркую форзицию, романтическую сакуру, свадебную спирею, надменные тюльпаны, сиреневый рододендрон, вьющийся барвинок, а еще – душистые вишни, черешни, сливы, абрикосы и яблони", – рассказали в пресс-службе.

Однако, по словам специалистов Киевзоо, самым большим украшением весны в заведении является бегемотик Лили, которую уже можно будет увидеть в летнем вольере.

"Но самым большим среди этих прекрасных цветов является наш особый "цветочек" – бегемотик Лили. Полюбоваться ею в соцветии нашего сада вы сможете уже в эту субботу", – добавили в Киевзоо.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевском зоопарке в летний вольер переехали веселые и бодрые сиаманги Патрик и Тиса. На площади 2 тыс. кв. м природных угодий для приматов созданы все условия отдыха и активных развлечений.

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