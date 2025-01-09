Песок и строительные краны: в сети показали, как выглядели Позняки в Киеве в 1988 году. Архивное фото

Улица Александра Кошица на столичных Позняках возникла в 1980-х годах и начала активно застраиваться. Благодаря архивному снимку мы можем увидеть, как он выглядел в самом начале своего существования – только недостроенные дома, песок и строительная техника.

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Старое фото было опубликовано в пресс-службе Дарницкой РГА. Можно посмотреть, какой была эта локация 37 лет назад.

"1988 год: ул. Ревуцкого (вид на ул. А. Кошица)", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, как выглядела эта территория Позняков во время активной застройки. Рядом со строительной площадкой можно увидеть несколько домов на разной стадии строительства.

Улица Александра Кошица – улица в Дарницком районе. Киева, жилмассив Позняки. Проходит от улицы Ревуцкого до улицы Драгоманова. Улица возникла в 1980-х годах под названием Новая. Современное название в честь украинского композитора О. А. Кошица – с 1991 года.

Напомним, станция-призрак Сырецко-Печерской линии метро "Львовские ворота" в Киеве является одним из самых любимых объектов городских диггеров и ценителей экстремального туризма. Недостроенный объект столичного метрополитена окутан тайнами и легендами.

В далеком 1962 году власти Киева планировали дальнейшее развитие метрополитена, который к тому времени уже работал несколько лет. Тогда хотели построить только две ветки.

Как сообщал OBOZ.UA, долгое время по главным воротам Киева считался Центральный железнодорожный вокзал. В 1915 году неизвестный фотолюбитель сделал несколько фото его главных пользователей – пассажиров.

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