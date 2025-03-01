Песчаные острова, которые уже не увидеть: в сети показали, каким был Днепр в Киеве в 1970-х. Уникальное фото

Историю Киева невозможно представить без Днепра. В 1970-х годах, посреди реки, между двумя самыми известными мостами столицы были острова, которые в наши дни уже не увидишь.

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Снимки опубликовали в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. К сожалению, эта красота не сохранилась до наших дней.

"Днепр возле Киево-Печерской лавры. 1970-е годы", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть несколько больших песчаных островов посреди реки, когда-то находившихся между мостами Метро и Патона. На некоторых даже были кусты и небольшие "озерца".

Напомним, Оболонская набережная является одним из любимых мест отдыха не только местных жителей, но и всех киевлян. Но в начале 1990-х годов это место было почти не обустроено, а на месте современного пляжа росли деревья.

Напомним, станция Киевского метрополитена "Днепр" была открыта в составе первой очереди строительства столичной подземки. В 1963 году она была конечной, а часть платформы занимал "лифт" для вагонов.

Как сообщал OBOZ.UA, железнодорожный вокзал на Дарнице в Киеве построили в конце 19-го века, благодаря чему эта местность превратилась в известное место отдыха и дачный поселок. Само здание благодаря своему интерьеру и окружающему лесу выглядело как сказочный дом.

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