Переменная облачность и до +28°С: прогноз погоды по Киевской области на 9 июня

В Киевской области в понедельник, 9 июня, переменная облачность, синоптики осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +28°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 9 июня по территории Киевской области. Переменная облачность, без осадков. Температура по области днем 23-28°С, в Киеве 24-26°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +24°С... +26°С; Мироновка +25°С... +27°С; Фастов +23°С... +25°С; Яготин +25°С... +27°С; Барышевка +25°С... +27°С; Борисполь +24°С... +26°С и Вышгород +23°С... +25°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, пасмурное утро сменится в Киеве ясным днем и безоблачным вечером. Без осадков.

Напомним, весна 2025 года в Киеве заняла 10 место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги мая 2025 года в Киеве. Среднемесячная температура воздуха мая в городе составила 13,6°С, что ниже климатической нормы на 2,2°С.

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