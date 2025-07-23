Переменная облачность и до +28°С: прогноз погоды по Киевской области на 24 июля

В Киевской области в четверг, 24 июля, переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +28°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 24 июля по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. Температура ночью 12-17°С, днем 23-28°С; в Киеве ночью 15-17°С, днем 26-28°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, первая половина дня в Киеве будет ясной, а после обеда появятся облака. Без осадков.

Что предшествовало

Напомним, весна 2025 года в Киеве заняла 10-е место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги по погоде в первом месяце лета 2025 года в Киеве. В июне среднемесячная температура воздуха была ниже климатической нормы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!