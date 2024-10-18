Переменная облачность до +12°С: прогноз погоды по Киевщине на 19 октября

В Киеве и Киевской области в субботу, 19 октября, переменная облачность, без осадков. Днем воздух максимально прогреется до +12°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 19 октября по Киевщине. Переменная облачность, без осадков. Ночью сильные заморозки (в воздухе) 0-5°С, днем 7-12°С тепла; в Киеве ночью заморозки в воздухе 0-2°С, днем около 10°С тепла", – рассказали в пресс-службе.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 19 октября, ясная погода будет держаться в Киеве уверенно, днем возможна недолгая оккупация неба облаками. Без осадков.

Напомним, сентябрь 2024 года в Киеве стал самым теплым с начала наблюдений, начиная с 1881 года. В течение девятого месяца было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, август 2024 года в Киеве попал в тройку самых теплых с начала наблюдений. Кроме того, он вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице.

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