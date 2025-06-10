Переменная облачность и до +25°С: прогноз погоды по Киевской области на 11 июня

В Киевской области в среду, 11 июня, переменная облачность, вечером синоптики прогнозируют кратковременный дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +25°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер южный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды на сутки 11 июня по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков днем, вечером кратковременный дождь. Температура по области ночью 8-13°С, днем 20-25°С; в Киеве ночью 10-12°С, днем 21-23°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, весь день в Киеве будет облачным. Вечером, возможно, пройдет дождь.

Напомним, весна 2025 года в Киеве заняла 10 место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги мая 2025 года в Киеве. Среднемесячная температура воздуха мая в городе составила 13,6°С, что ниже климатической нормы на 2,2°С.

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