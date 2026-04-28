Печальная весть: стало известно о смерти военного из Киевской области Сергея Ганаги. Фото

В результате болезни, полученной на российско-украинской войне, умер военный из села Фасова Киевской области Сергей Ганага. Сердце мужественного украинца остановилось 23 апреля.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил макаровский городской голова Вадим Токар.

"23 апреля 2026 года, в результате болезни полученной на российско-украинской войне, остановилось сердце жителя Макарова, старшего сержанта Сергея Николаевича Ганаги", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 30 июня 1977 года в селе Фасова на Макаровщине. В январе 2023 года Сергей стал на защиту территориальной целостности и независимости Украины. Воин служил начальником хранилища отделения хранения военно-технического имущества.

Он с честью выполнил свой воинский долг и отдал жизнь за каждого из нас.

"Склоняем головы в уважении к выполненному долгу и бережем в сердцах светлую память о Защитнике Украины. Его с победой ждали мать, жена, дочери и внук", – добавил Токар.

