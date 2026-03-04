Печальная весть: стало известно о смерти военного из Киевской области Никиты Григорьева. Фото

На Харьковщине во время несения службы умер военный из Белоцерковского района Киевской области Никита Григорьев. Сердце защитника Украины остановилось 24 февраля.

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Белоцерковская община получила еще одну печальную весть – умер наш земляк, старший солдат Никита Григорьев (1989 года рождения)", – говорится в сообщении.

Никита Антонович был разведчиком-дальномером отделения управления командира дивизиона одной из воинских частей. К сожалению, воин умер 24 февраля в районе населенного пункта Момотово Харьковской области.

Герой до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

На Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Боярки Киевской области Сергей Ковтун. Жизнь украинского воина оборвалась 21 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении 21 января 2025 года погиб военный из Бучи Киевской области Сергей Шевченко. Воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

