Печальная весть: стало известно о смерти военного из Киевской области Ивана Сломчинского. Фото

В субботу, 25 апреля 2026 года остановилось сердце военного из Белоцерковщины Киевской области Ивана Сломчинского. Воин до конца был верен присяге и украинскому народу.

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Белоцерковская община получила печальную весть – умер наш земляк, сержант Иван Сломчинский (1976 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины был главным сержантом-командиром гранатометного отделения взвода огневой поддержки десантно-штурмовой роты одной из воинских частей. К сожалению, сердце воина остановилось 25 апреля 2026 года.

Герой до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

