Печальная весть: стало известно о смерти военного из Киевской области Эдуарда Загорулько. Фото

Во время лечения и реабилитации умер военный из Фастовского района Киевской области Эдуард Загорулько. Сердце мужественного украинского воина остановилось 7 июня 2026 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

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"Отошел в вечность Защитник Украины, военнослужащий Загорулько Эдуард Григорьевич", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 12 сентября 1976 года в селе Емчиха Мироновского района Киевской области. В мирной жизни работал дальнобойщиком, добросовестно выполняя свою работу и обеспечивая благосостояние семьи.

15 мая 2025 года Эдуард Загорулько был призван в ряды Вооруженных Сил Украины по контракту. Прошел военную подготовку в учебном центре "Десна", а затем совершенствовал свои профессиональные навыки во время обучения в Испании.

Во время службы он выполнял боевые задачи на Харьковском направлении, в частности в районе города Изюм в должности начальника склада. Имел звание штаб-сержанта. Травмы, полученные во время прохождения службы давали о себе знать и с 20 мая 2026 года Защитник находился на лечении и реабилитации. К сожалению, 7 июня 2026 года сердце Героя остановилось.

"Для родных Эдуард Григорьевич был любящим мужем, заботливым отцом и надежной опорой семьи. В скорби остались мама Валентина, жена Анастасия, сын Евгений, родные и друзья. Разделяем с семьей боль утраты. Не простим врагу ни одной потерянной души", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Борисполя Киевской области Николай Колесник. Жизнь защитника Украины оборвалась 2 июня 2026 года.

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