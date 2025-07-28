Печальная весть: на фронте погиб военный из Киевской области Анатолий Ситко. Фото
На Сумском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Белой Церкви Киевской области Анатолий Ситко. Жизнь храброго украинского воина оборвалась 23 июля.
Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!
Печальная весть
"Сегодня Белоцерковская община получила печальную весть: погиб наш земляк – солдат Анатолий Ситко (1985 года рождения)", – говорится в сообщении.
Воин был верным военной присяге на верность украинскому народу, мужественно выполнил воинский долг в бою за Украину, ее свободу и независимость.
Что известно о Герое
Анатолий Борисович служил пулеметчиком механизированной роты одной из воинских частей. Погиб 23 июля во время ведения боевых действий недалеко от населенного пункта Дегтярное Сумской области.
"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.
Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Борисполя Киевской области Евгений Баглай. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 19 июля.
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