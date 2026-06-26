Печальная новость: стало известно о гибели военнослужащего из Киевской области Михаила Розгона. Фото

В Сумской области в результате атаки БПЛА погиб военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области Михаил Розгон. Сердце мужественного украинского воина остановилось 20 июня 2026 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

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"Сегодня Белоцерковская община будет прощаться со своим земляком, младшим сержантом Михаилом Розгоном (1990 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины служил в отделении противотанковых ракетных комплексов роты противотанковых ракетных комплексов одной из воинских частей. Мужественный воин погиб 20 июня 2026 года в результате удара неизвестного БПЛА, находясь вблизи населенного пункта Вольная Слобода Сумской области.

Воин до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби… Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Боярки Киевской области Назар Герасимчук. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 19 июня 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Курской области во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Боярки Киевской области Сергей Глущенко. Мужественный воин отдал самое ценное – свою жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

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