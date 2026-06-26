Европейский Союз подтвердил выделение первого транша средств для Украины, значительная часть которого будет направлена на закупку беспилотников. Это один из важнейших сигналов, позволяющих понять, как меняется логика этой войны.

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Уникальность нынешнего этапа заключается в том, что Украина постепенно наращивает количество ударных беспилотников, которые могут применяться против военных и логистических объектов на территории России.

Важно не только то, что Украина значительно увеличила собственное производство. Не менее важно, что всё больше производственных программ, финансирования и кооперации реализуются совместно с международными партнёрами. Это означает, что возможности масштабирования уже давно выходят за пределы украинской промышленной базы.

Параллельно Украина получает современные беспилотные системы от партнеров. Американские системы Hornet уже использовались в ходе операций против российской логистики. Великобритания объявила о передаче Украине 150 тысяч беспилотников. Значительные программы поддержки также реализуют Германия, Норвегия, Нидерланды, Канада и другие государства.

В таких условиях России становится всё труднее конкурировать именно в масштабах производства и применения беспилотных систем. Это особенно заметно на фоне того, что международная поддержка Украины не сокращается, а наоборот переходит к долгосрочным программам финансирования и совместного производства. А россияне теряют партнёров. Американская война в Иране существенно ударила по российскому потенциалу войны дронов.

Именно поэтому исключительно усиление ПВО не гарантирует решения проблемы. Когда количество средств поражения постоянно растет, даже очень мощная система ПВО вынуждена работать на пределе своих возможностей и пропускает "удар за ударом" от украинцев.

Мобилизация дополнительных людей сама по себе также не способна изменить этот технологический тренд. Решающими факторами становятся промышленность, экономика, международное сотрудничество и скорость производства.

Именно поэтому Россия всё больше оказывается в стратегической ловушке. Потому что они банально не могут одновременно защищать огромную территорию, тратить ресурсы на оборону и реагировать на инновационный рост украинских технологических возможностей.

У них всё трещит, и это лишь вопрос времени, когда всё рухнет.

Время работает против них. Будем наблюдать