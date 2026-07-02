Печальная новость: стало известно о гибели военнослужащего из Киевской области Андрея Бездольного. Фото

На фронте при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Броваров Киевской области Андрей Бездольный. Сердце мужественного украинского воина остановилось 28 августа 2024 года.

Видео дня

Вечная память и слава Герою! Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

Печальная новость

"В общине снова трагическая новость. Солдат Андрей Бездольный, номер обслуги гранатометного взвода стрелкового батальона. Погиб 28 августа 2024 года при выполнении боевого задания в районе населенного пункта Угледар Волновахского района Донецкой области. Искренние соболезнования родным и близким Андрея Александровича", – говорится в сообщении.

Воин до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу. Его похоронят в Броварах на Аллее славы.

Герои войны в Украине

В Донецкой области при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Боярки Киевской области Назар Герасимчук. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 19 июня 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Курской области во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Боярки Киевской области Сергей Глущенко. Мужественный воин отдал самое ценное – свою жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!