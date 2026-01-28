'Оживут' великаны и тролли: в Броварах откроют уникальный 'Парк легенд'

Уже 30 января в броварском Парке Победа откроют уникальное тематическое пространство "Парк Легенд" с великанами и троллями. Во время зрелищного шоу фантастические существа оживут благодаря современным технологиям аниматроники.

В первую неделю всех посетителей будет ждать приятный бонус в виде 50% скидки на билеты, а в день открытия – дополнительная программа и интерактивы.

Посетителей встретят интерактивные гиганты высотой до 5 метров, которые двигаются, разговаривают и реагируют на присутствие людей, создавая эффект полного погружения в сказочный мир.

"Это пространство для восстановления внутреннего ресурса и светлых эмоций, которое поможет взрослым и детям хотя бы на миг забыть о тревожной реальности и погрузиться в мир фантазии и добрых историй", – рассказывает организатор проекта Денис Погорелко.

Каждый выход гостей будут ждать зрелищные шоу, интерактивные выступления и перформансы. Территорию оформят в стиле волшебного леса с фотолокациями, зонами отдыха и детскими интерактивными площадками. Для детей на входе подготовили бесплатную сладкую вату. Каждая локация выставки дополнена специальной табличкой с элементами искусственного интеллекта. Достаточно навести на нее камеру смартфона – и перед вами оживет мультфильм, созданный с помощью современных технологий.

Организатор проекта Денис рассказал, что это авторский проект, изготовленный собственными силами в Украине, и не имеет аналогов в мире. Ранее "Парк Легенд" с успехом побывал в Киеве, Житомире, Хмельницком, Полтаве и Кременчуге.

В день открытия предусмотрена дополнительная программа и интерактивы (с 12:00 до 16:00). Парк будет готов встретить гостей уже 30 января с режимом работы 10:00 до 18:00.

Билеты можно приобрести на официальном сайте или в кассе парка. С подробной программой мероприятий можно ознакомиться в Instagram и Facebook. Впредставителей УБД и лиц с инвалидностью I-II группы бесплатный.