В защиту Украины стал в 2014 году: в Киевской области попрощались с военным Ростиславом Файзулиным. Фото

В Борисполе Киевской области простились с защитником Украины, участником действий в зоне АТО/ООС Ростиславом Файзулиным. Жизнь воина оборвалась 31 марта.

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Об этом сообщили в пресс-службе Бориспольского горсовета. Вечная память и слава Герою!

"На щите вернулся участник боевых действий в зоне АТО/ООС, сержант, бывший командир автомобильного отделения подвоза горючего и смазочных материалов механизированного батальона 53-летний Ростислав Файзулин", – говорится в сообщении.

Защитник Украины в 2014 году, когда Россия перешагнула границы нашего государства, вместе с побратимами выгонял оккупантов из земли, которая стала для него родной. За защиту Мариуполя получил две награды. Не остался в стороне и во время полномасштабного вторжения – с первых дней Ростислав присоединился к рядам ВСУ.

"В декабре 2022 года в битве за украинский Бахмут получил тяжелое ранение, после которого началась длительная борьба за жизнь. 31 марта 2025 года жизнь нашего Героя оборвалась. Искренние соболезнования семье и близким", – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Белой Церкви Киевской области Александр Бабенко. Сердце мужественного украинского воина остановилось 14 декабря 2023 года.

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