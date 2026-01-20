Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Сергей Кустра. Фото

На фронте 13 января во время выполнения боевого задания погиб военный из Фастова Киевской области Сергей Кустра. Воин отдал самое дорогое – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского горсовета. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Фастовская громада в скорби. Во время выполнения боевого задания смертью храбрых погиб житель Фастова Сергей Кустра", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 21 февраля 1977 года на Житомирщине, в селе Стрижевка. После завершения учебы проходил срочную военную службу, а затем учился в Белоцерковской школе прапорщиков. По направлению был переведен в Фастов, где проходил военную службу в течение 10 лет – до момента досрочного увольнения в связи с закрытием воинской части.

В 2000 году женился на возлюбленной Юле. У супругов родилось двое детей – сын и дочь. После завершения военной службы на протяжении 15 лет Сергей работал электромонтером в газовой службе. Впоследствии занимал должность механика на одном из малых предприятий Фастова.

В свободное время увлекался историко-поисковой деятельностью, работал с металлоискателем. Найденные артефакты передавал в музейные фонды, в частности в Фастовский краеведческий музей. Был участником историко-поискового сообщества Житомирской области.

Сергей стал на защиту Украины 27 февраля 2022 года. Проходил службу в самых горячих направлениях, за добросовестное выполнение обязанностей был отмечен наградами. К сожалению, воин погиб 13 января во время выполнения боевого задания.

"В скорби по Герою остались жена, дети, мать, отец, три брата, родные, друзья и побратимы. Разделяем с семьей боль невосполнимой утраты. Не простим врагу ни одной потерянной души", – добавили в горсовете.

