Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Руслан Шафран. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Тарасовки Киевской области Руслан Шафран. Сердце мужественного украинского воина остановилось 1 марта 2024 года.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Боярской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Болезненная потеря

"1 марта 2024 года в результате отражения штурма врага вблизи села Терны Краматорского района Донецкой области погиб командир 1 отделения 1-й Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко "Буревій" НГУ штаб-сержант Руслан Шафран", – говорится в сообщении.

Руслан Александрович Шафран родился 20 июня 1975 года в селе Гальчин Бердичевского района Житомирской области. Окончил Бердичевский машиностроительный техникум и получил профессию литейщика.

В июне 2001 года подписал контракт и начал службу в подразделении Северного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины, который дислоцировался в городе Житомир. В 2014 году принимал участие в АТО. За период военной службы был награжден грамотами и медалями за участие в АТО, за 20 лет добросовестной службы.

С сентября 2023 переехал с семьей жить в село Тарасовка и перевелся в 1-ю Президентскую бригаду оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко "Буревій". Участвовал в боевых действиях в Серебрянском лесу. Получив осколочные ранения, проходил лечение. После восстановления снова вернулся в зону ведения боевых действий.

С марта 2024 года считался пропавшим без вести. В рамках репатриации в сентябре 2025 года тело павшего воина удалось вернуть в Украину. После проведения ДНК-экспертизы он был идентифицирован.

"Руслан был добрым, любящим отцом, мужем, верным другом, преданным своей службе и Украине. Мечтал о счастливом детстве своих детей, о победе в войне. В скорби остались жена, четверо детей, брат, сестры, родственники и друзья из Житомирской, Киевской, Хмельницкой областей", – добавили в пресс-службе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!